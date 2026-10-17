Le Barça détruit le Betis sur la route de Paris

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parJérôme Capton
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A trois jours de défier le Paris Saint-Germain au Parc des Princes en Ligue des champions, le FC Barcelone a confirmé sa grande forme. En déplacement à Séville pour y affronter le Betis, Lamine Yamal et ses coéquipiers se sont imposés 5 à 2 avec cinq buteurs différents. A noter cependant que le Betis a joué à 10 à partir de la 55e minute, Bernal ayant vu rouge. Du côté du PSG, on est prévenu, le Barça arrive avec d'énormes ambitions à Paris.

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