Le Barça détruit le Betis sur la route de Paris

A trois jours de défier le Paris Saint-Germain au Parc des Princes en Ligue des champions, le FC Barcelone a confirmé sa grande forme. En déplacement à Séville pour y affronter le Betis, Lamine Yamal et ses coéquipiers se sont imposés 5 à 2 avec cinq buteurs différents. A noter cependant que le Betis a joué à 10 à partir de la 55e minute, Bernal ayant vu rouge. Du côté du PSG, on est prévenu, le Barça arrive avec d'énormes ambitions à Paris.