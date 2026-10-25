Une affaire Cherki à City, Maresca se fâche

Une affaire Cherki à City, Maresca se fâche

Premier League
parClaude Dautel
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Tout comme face au PSG, Rayan Cherki a été remplacé à la mi-temps du match contre Aston Villa, ce qui n'a pas empêché Manchester City d'être battu. Le successeur de Pep Guardiola s'est expliqué.
Les matchs se suivent et commencent à se ressembler pour Rayan Cherki, puisque pour la deuxième fois en trois matchs, l'ancien Lyonnais a été obligé de quitter ses coéquipiers à la pause. La décision d'Enzo Maresca samedi contre Aston Villa a d'autant plus fait du bruit que, tout comme contre le PSG, cela n'a pas empêché Manchester City de s'incliner. Mais l'entraîneur italien le sait, Cherki suscite un buzz considérable en Premier League où le joueur français est considéré comme un talent hors du commun. Alors, malgré sa décision, Maresca a voulu dégonfler la polémique qui grossit du côté de l'Etihad et s'est offusqué contre ceux qui pensent qu'il a Rayan Cherki dans le collimateur.

City n'a aucun souci avec Cherki

« Ce changement est dû au fait qu'il avait un carton jaune, et notre tendance à être parfois agressifs peut rendre un carton jaune dangereux. Mais je ne suis pas du tout inquiet et il n'y a rien de personnel », a rapidement fait savoir l'entraîneur de Manchester City, précisant que le joueur français avait pris un carton jaune et qu'il craignait que Rayan Cherki ne voie rouge en seconde période. Des arguments qui ont du mal à convaincre de l'autre côté de la Manche, où certains pensent qu'Enzo Maresca n'arrive pas à gérer un joueur comme Rayan Cherki, dont les performances sont variables.
Depuis sa signature en provenance de l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki provoque des sentiments contrastées chez les fans de Manchester City, où certains reprochent au joueur français de ne pas se rendre utile lorsque son équipe n'a pas le ballon. Au point même que sur les réseaux sociaux, certains le comparent à Kylian Mbappé. « Comme Mbappé, il se regarde jouer, mais ne fait pas gagner de titre à son équipe », ironise le compte Premier League Panel.
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