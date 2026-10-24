PL : Aston Villa fait chuter Manchester City

Grosse surprise en Premier League avec la victoire d’Aston Villa sur sa pelouse face à Manchester City ce samedi après-midi. Les hommes d’Unai Emery l’ont emporté grâce à un doublé de leur attaquant sénégalais Nicolas Jackson (2-1). Avec ce succès, l’équipe d’Enzo Maresca donne l’opportunité à Arsenal de revenir à égalité de points un peu plus tard dans l’après-midi en cas de victoire des Gunners sur leur pelouse face à Everton.