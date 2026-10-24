PL : Aston Villa fait chuter Manchester City

va falloir recruter un arr gauche et un attaquant cet hiver. combien vaut un mec comme Ajorque?
deja il faut qu'ils arrive a sortir de leurs surface
vache ce sont des scoop !
effectivement qq chose est en panne, mais ca reste un tres bon joueur, et il avait fait une super prepa empliant les buts
Cette comédie de trophée est déjà un scandale en elle même.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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A HUGE WIN AT VILLA PARK 😤