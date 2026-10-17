Emiliano Martinez hospitalisé, les nouvelles sont rassurantes

Emiliano Martinez hospitalisé, les nouvelles sont rassurantes

Premier League
parClaude Dautel
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Victime d'un choc tête contre tête, Emiliano Martinez, le gardien de but de Chelsea, a été transporté à l'hôpital. Le portier argentin n'est pas sérieusement blessé selon les médias anglais.
A un quart de la fin du match entre Everton et Chelsea, Emiliano Martinez a provoqué une énorme frayeur en s'écroulant au sol, foudroyé après un violent choc avec le défenseur d’Everton Jarrad Branthwaite sur un duel aérien qui s'est terminé par un tête contre tête. Si le joueur d'Everton s'est rapidement relevé, le gardien des Blues est resté KO, avant l'intervention très prudente des soigneurs. Selon la presse anglaise, Martinez a aussitôt été transporté dans un hôpital de Liverpool pour des examens de contrôle. « Pour autant que je sache, il a quitté le stade conscient. Il est actuellement à l'hôpital pour des examens de précaution. On verra bien, mais c'est ce que je sais pour le moment », a indiqué Xabi Alonso au sujet de son joueur. A priori, Dibu Martinez était parfaitement conscient lorsqu'il a quitté le stade d'Everton.
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"Si tu sortait de ton trou a rat de consanguin" je vis chez les gens civilisés, on vend pas de la drogue et on se tire par dessus en pleine rue chez moi ! mes parents m'ont mis à l'abri de tes réalités quotidiennes ! et tu comprends tjr pas je ne suis pas binaire comme toi ! les psycopathes tueurs en série il y'en a partout je t'ai déjà dit, en campagne, comme à paris et à marseille...Patrick Samaleh surnommé jack l'éventreur marseillais :)

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quand on a ta mentalité, forcement on peut pas réussir dans une société civilisé ! tu es sauvageon...pour toi une ville ou on se tire desssus en plein jour, c'est normal mdr Ca démontre que tu es habitué de vivredans un trou à rat et pas chez les civilisés !

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