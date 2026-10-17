Emiliano Martinez hospitalisé, les nouvelles sont rassurantes

En mai 2024, les Marseillais Bamo Meïté et Faris Moumbagna, ainsi que Jean Onana, étaient visés par une fusillade. Quiproquo, DZ Mafia, contrat sur la tête et traumatisme durable
Alors le score au repos est de combien
En plus de ses erreurs (ses choix de president), il leur a laisse carte blanche a chgaque fois et a brille par son absence. Pathetique Champions Project
"Si tu sortait de ton trou a rat de consanguin" je vis chez les gens civilisés, on vend pas de la drogue et on se tire par dessus en pleine rue chez moi ! mes parents m'ont mis à l'abri de tes réalités quotidiennes ! et tu comprends tjr pas je ne suis pas binaire comme toi ! les psycopathes tueurs en série il y'en a partout je t'ai déjà dit, en campagne, comme à paris et à marseille...Patrick Samaleh surnommé jack l'éventreur marseillais :)
quand on a ta mentalité, forcement on peut pas réussir dans une société civilisé ! tu es sauvageon...pour toi une ville ou on se tire desssus en plein jour, c'est normal mdr Ca démontre que tu es habitué de vivredans un trou à rat et pas chez les civilisés !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
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|1
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|6
|2
|2
|2
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|2
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|2
|6
|6
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|2
|2
|5
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|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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🚨 Énorme FRAYEUR pour Emiliano Martinez qui sort sur civière ! Le gardien des Blues est resté au sol avec les soigneurs pendant près de 10 minutes suite à un choc à la tête avec Branthwaite #EVECHE | #PremierLeague