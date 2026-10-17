Emiliano Martinez hospitalisé, les nouvelles sont rassurantes

Victime d'un choc tête contre tête, Emiliano Martinez, le gardien de but de Chelsea, a été transporté à l'hôpital. Le portier argentin n'est pas sérieusement blessé selon les médias anglais.

A un quart de la fin du match entre Everton et Chelsea, Emiliano Martinez a provoqué une énorme frayeur en s'écroulant au sol, foudroyé après un violent choc avec le défenseur d’Everton Jarrad Branthwaite sur un duel aérien qui s'est terminé par un tête contre tête. Si le joueur d'Everton s'est rapidement relevé, le gardien des Blues est resté KO, avant l'intervention très prudente des soigneurs. Selon la presse anglaise, Martinez a aussitôt été transporté dans un hôpital de Liverpool pour des examens de contrôle. « Pour autant que je sache, il a quitté le stade conscient. Il est actuellement à l'hôpital pour des examens de précaution. On verra bien, mais c'est ce que je sais pour le moment », a indiqué Xabi Alonso au sujet de son joueur. A priori, Dibu Martinez était parfaitement conscient lorsqu'il a quitté le stade d'Everton.