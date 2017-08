N3 : Bastia repris par le patron d'Oscaro et replacé en N3 ?

Dans : Bastia.

Selon Corse-Matin, Pierre-Noël Luiggi (PDG d'Oscaro) et Claude Ferrandi (directeur de la société NRC) devraient prendre les commandes du Sporting Club de Bastia ce jeudi lorsque les actuels dirigeants du club corse auront jeté l’éponge à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire. Les deux repreneurs ont déjà un plan pour permettre à Bastia de repartir en National 3, alors que la disparition pure et simple du Sporting avait été évoquée compte tenu de la situation financière de la section professionnelle, mais également des amateurs. Le média corse précise que le SC Bastia a d’ores et déjà demandé à la FFF de reporter ses quatre premiers matches de N3 le temps de former une équipe avec un staff.