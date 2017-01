Cris racistes : Palmieri demande à Balotelli de se taire

Dans : Bastia, LOSC, OGCN, Ligue 1.

Ancien joueur du SC Bastia, Julian Palmieri a été interrogé sur l’affaire qui secoue le club corse depuis vendredi soir. Mario Balotelli a en effet vu son échauffement être accompagné de « hou hou », cris de singe et insultes racistes, comme l’ont démontré les images relayées par bein SPORTS ce samedi soir. Mais il aura fallu attendre que l’attaquant italien prenne la parole sur les réseaux sociaux pour que la situation intéresse du monde, la LFP réagissant en annonçant l’ouverture d’une enquête, et condamnant les propos entendus lors de la vidéo diffusée par la chaine sportive. Mais pour Julian Palmieri, qui a expliqué ne rien avoir entendu à la télévision, il y a tout de même de sacrées nuances à mettre devant ces accusations, y compris… le fait que Mario Balotelli n’ait pas été bon ce soir-là et qu'il ferait donc mieux de se faire discret.

« Je n'ai rien entendu devant ma télévision. Etrangement, il n'y avait pas une très grosse ambiance pour un Bastia-Nice. Je n'ai pas entendu de cris de singes. Si c'est avéré, c'est grave. Mais vu le match qu'il a fait, Mario Balotelli devrait se faire tout petit... Ça arrive de partout. Il arrive d'Italie, je pense que là-bas aussi il y a deux-trois (individus de ce type). Ce n'est pas spécifique à Bastia. Je ne suis peut-être pas objectif, mais je n'ai rien entendu. Je pense surtout qu'il s'est cherché une excuse à son match médiocre. Tout le long du match, il s'est chambré avec le public. On l'a vu dès l'échauffement. Et même s'il y a deux ou trois énergumènes qui font des cris de singes, c'est dommage de mettre tout le monde dans le même panier car le public bastiais est un très bon public. Mis à part l'incident avec le drapeau sur Lucas (contre le PSG, ndlr), il n'y a rien eu. On en fait une affaire bien plus importante que ce qu'elle n'est. Je le répète, vu le match de Balotelli, il devrait se faire tout petit », a assuré le défenseur de Lille, qui voit clairement Mario Balotelli avancer l’excuse des cris de singes pour détourner l’attention de son mauvais match à Bastia.