Algérie : Ghezzal ne se voit pas revenir à l’OL de sitôt

Dans : CAN 2017, OL.

Convoqué par le sélectionneur Georges Leekens, Rachid Ghezzal va disputer sa première Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie.

Mais l’ailier de l’Olympique Lyonnais ne vient pas seulement découvrir la compétition. Malgré un groupe relevé avec notamment la Tunisie et le Sénégal, le Fennec n’a pas l’intention de quitter la compétition avant le 5 février prochain, soit la date de la finale qu’il espère remporter. « C’est ma première compétition avec l’Algérie, et il n’y a rien de plus beau que de défendre son pays. J’espère que nous irons au bout, on a l’équipe pour », a annoncé Ghezzal dans Le Progrès.

« La CAN est une grande aventure. Le niveau s’élève de plus en plus, car on voit de très bons joueurs évoluant en Europe, dans les sélections africaines, a ajouté le Lyonnais. Après, ça reste la CAN. On joue dans certains pays un peu défavorisés, dans des conditions difficiles, mais ça fait partie des joies de la Coupe d’Afrique. On sent la passion, c’est incroyable, je n’avais jamais vu ça dans un stade. Le match est à 21h et dès 11h du matin, il est déjà plein et il y a deux personnes par place ! » A noter que l’Algérie débutera son tournoi contre le Zimbabwe dimanche (17h).