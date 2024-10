France ‍: Mbappé destitué de son rôle de capitaine ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

La présence de Kylian Mbappé samedi soir dans le onze de départ du Real Madrid face à Villarreal a provoqué un séisme en France. Car dans le même temps, le capitaine des Bleus ne rejoindra pas l'équipe de France.

En dévoilant jeudi son groupe pour les deux rencontres de Ligue des Nations que la France joue durant ce mois d'octobre, Didier Deschamps avait justifié l'absence de Kylian Mbappé, une situation exceptionnelle pour l'ancien joueur du Real Madrid. « J'ai échangé avec Kylian bien évidemment, de par sa situation qui est encore incertaine, après son entrée contre Lille. Il a un match samedi, dans 48 heures. Il y a des interrogations. Il a un problème qui n'est pas grave, mais qui nécessite des soins pour bien récupérer. Je ne suis pas là pour prendre des risques », avait précisé le sélectionneur.

Résultat, samedi soir, Kylian Mbappé était bien titulaire face à Villarreal en Liga, cédant sa place à Rodrygo après 70 minutes de jeu. Et cela a fortement agacé dans notre pays, où on estime que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain place désormais le Real Madrid avant le maillot tricolore. Au point que certains journalistes estiment que Mbappé ne devrait plus être le capitaine des Bleus.

Si Mbappé est titulaire ce week-end, il doit être destitué SUR LE CHAMP du brassard. Tu ne peux pas avoir un capitaine qui préfère rester en club plutôt que de venir en EDF. — Duluc Jean-Baptiste (@jibduluc) October 5, 2024

C'est notamment le cas de Jean-Baptiste Duluc, journaliste pour plusieurs médias dont Eurosport, et évidemment fils de Vincent Duluc, qui tape très fort sur Kylian Mbappé après cette titularisation en Liga. « Si Mbappé est titulaire ce week-end, il doit être destitué SUR LE CHAMP du brassard. Tu ne peux pas avoir un capitaine qui préfère rester en club plutôt que de venir en EDF. Peu importe son niveau pour le coup. Tu préfères rester dans ton club que de venir jouer en EDF ? Adieu au brassard. La question ne doit même pas se poser », explique Jean-Baptiste Duluc. Pour Romain Beddouk, qui travaille sur France Bleu Paris, avec cette histoire, Kylian Mbappé ternit un peu plus son image dans notre pays : « Intérêt personnel avant tout. Ça a toujours été et ça sera toujours le cas pour Kylian Mbappé. Et comme avec le PSG ce n’est pas ça le problème. Le problème, c'est le story telling. Et là le story telling « amour de la patrie » il en prend un coup. Un coup sévère même. »

Mbappé veut encore séduire le Real Madrid

Dans Le Parisien, le correspondant du quotidien à Madrid se pose tout de même la question de cette décision du champion du monde 2018 : « Le programme est plus que copieux pour une équipe qui n’a pas encore atteint sa pleine mesure. Est-ce pour toutes ces raisons que Kylian Mbappé a choisi Madrid plutôt que Clairefontaine ? Avait-il peur de rechuter et de manquer ces échéances-là ? Ou y a-t-il une volonté de continuer son opération séduction auprès du club ? » En attendant, Didier Deschamps sera probablement appelé à s'exprimer encore une fois sur ce sujet avant les deux matchs face à Israël et la Belgique.