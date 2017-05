Mercato : Trejo libre, l'OM et Nice sautent sur l'occasion !

Dans : Mercato, Ligue 1, TFC, OM, OGCN.

Titulaire à part entière de Pascal Dupraz à Toulouse cette année, Oscar Trejo quittera la Ville Rose en fin de saison. Libre, le joueur de 29 ans a confirmé sur Instagram qu’il allait partir. « Je voulais vous communiquer que j'ai pris la décision de finir ici cette aventure entamée il y a quatre ans. On est passé par différents états d'âmes mais je ne garderai que les bons moments. Cette décision est uniquement personnelle et n'a rien à voir avec le côté footballistique, ni économique » a-t-il expliqué. Une situation qui donne forcément envie à plusieurs clubs de Ligue 1 de se pencher sur le dossier.

Et selon les informations de l’After Foot de RMC Sport, deux clubs français ont déjà manifesté leur intérêt pour le milieu de terrain argentin. Effectivement, l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille sont sur les rangs. S’il ne s’agit pour l’instant que d’une prise de renseignement concernant l’OM, le club azuréen aurait déjà bien avancé dans ce dossier et pourrait rafler la mise. Cela ressemblerait clairement à un premier bon coup pour le GYM, qui devra faire face à une lourde vague de départs cet été.