Mercato : Rennes va craquer, le LOSC vers sa première recrue

Le LOSC, qui n’a toujours pas été officiellement repris, continue néanmoins d’avancer ses pions sur le marché des transferts.

L’offre annoncée ce jeudi à hauteur de 5 ME pour faire venir le jeune ailier Adama Diakhaby a fait mouche, et le Stade Rennais est parti pour l’accepter annonce Ouest-France ce vendredi. Une somme jugée « difficile à refuser » pour un joueur certes prometteur, mais qui ne compte que 11 matchs en Ligue 1. Cette rentrée d’argent pourrait permettre d’accélérer pour finaliser l’arrivée d’Andy Delort, alors que le départ de Paul-Georges Ntep est toujours considéré comme imminent. A noter que les « Rouge et Noir » pourraient perdre un autre ailier en la personne de Kamil Grosicki, qui envisage toujours de quitter la Bretagne pour la Grande-Bretagne, et notamment Burnley.