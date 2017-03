Mercato : PSG, OM, ASM, Diego Costa se verrait bien en L1

Dans : Mercato, PSG, OM, Monaco.

Avec le nouveau projet à Marseille, les gros investissements du PSG depuis des années, et la montée en puissance impressionnante de Monaco, la Ligue 1 voit de nouveau les projecteurs se braquer sur elle. La preuve avec cette déclaration de Diego Costa, qui porte actuellement Chelsea sur ses épaules vers le titre, et est l’avant-centre de la sélection espagnole. Pour l’ancien joueur de l’Atlético Madrid, signer en Ligue 1 n’est pas impensable, et pas forcément uniquement au PSG.

« C'est vrai que Marseille a un beau projet, le PSG tout le monde sait que c'est une équipe respectée en Europe. Monaco aussi a un beau projet et possède de grands joueurs. La Ligue 1 se développe bien, je suis content à Chelsea et dans le foot tout peut se passer. Alors, la France, je n'y suis jamais allé, je n'ai jamais joué donc pourquoi pas », a confié Diego Costa au micro de TF1. Une déclaration qui doit faire plaisir aux investisseurs au sein des clubs français, qui peuvent à nouveau attirer ce genre de joueurs de très haut calibre.