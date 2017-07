Mercato : Poussé dehors, Benzema a été proposé à l'OL et l'OM

Dans : Mercato, Liga, Premier League, OL, OM, Monaco.

Pour potentiellement faire de la place à Kylian Mbappe dans son effectif, le Real Madrid pourrait se séparer de Karim Benzema. Au grand bonheur d'Arsenal, ou d'un club de Ligue 1 ?

Depuis quelques heures, Kylian Mbappé semble se rapprocher du Real Madrid. L'Equipe précise même qu'un accord pour un possible transfert de 200 ME avec bonus a été trouvé entre les deux formations. Mais avant de boucler cette affaire, les Merengue vont devoir dégraisser leur secteur offensif. Si Álvaro Morata est déjà parti pour 80 ME à Chelsea, Zinedine Zidane va probablement devoir casser sa BBC pour recruter le jeune attaquant français, qui veut débarquer en Liga avec un statut de titulaire. Par conséquent, le fusible à faire sauter est tout trouvé, et il se nomme Karim Benzema. Très précieux depuis son arrivée au Real en 2009, KB9 sort d'une saison mitigée sur le plan statistique. Ce qui le pousse automatiquement vers la sortie.

Estimant que Benzema a fait son temps dans la Maison Blanche, le club madrilène veut s'en séparer pour libérer les fonds nécessaires pour acheter Mbappé. Selon Diario Gol, le président Florentino Perez aurait proposé l'attaquant de 29 ans à plusieurs clubs européens en réclamant une indemnité de 60 ME. Et c'est la piste menant à Arsenal qui semble la plus concrète, surtout si Alexis Sanchez venait à quitter les Gunners cet été. Selon la presse anglaise, Benzema aurait aussi été proposé à Lyon, son club formateur, et à Marseille, qui recherche un grand buteur international cet été. Reste désormais à savoir si tout cela dépassera le stade de la rumeur...