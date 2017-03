Mercato : Ibrahimovic donne un gros indice sur son avenir

Dans : Mercato, Premier League.

Bientôt en fin de contrat avec Manchester United, Zlatan Ibrahimovic (35 ans) peut activer une clause pour rester une saison de plus chez les Red Devils.

Si cela ne tenait qu’à José Mourinho, le sort du Suédois serait déjà scellé depuis longtemps. Satisfait du rendement de son attaquant, le manager mancunien souhaite absolument le conserver. De son côté, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain laisse planer le doute, lui qui apprécie la Major League Soccer. Mais dans un entretien accordé au Manchester Evening News, Ibrahimovic a laissé entendre qu’il resterait à Manchester.

« On verra ce qu'il se passera, nous discutons, a confié l’auteur de 15 buts en Premier League. J'ai une option pour une saison supplémentaire, je veux faire de grandes choses aussi longtemps que je serai là. Donc on verra, on a encore beaucoup de temps. (...) Je prends du plaisir ici. Lorsque je fais quelque chose, je suis une personne qui s'implique à 200%. Je viens, j'y vais jusqu'à la mort et je repars. Et quand je m’en vais, il n’y a pas de plaintes. C’est ce que je fais. Je ne laisse jamais un travail inachevé. » Pour le moment, on ne peut pas dire que la 5e place de MU en championnat soit un travail achevé…