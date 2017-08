Mercato : Carrasso attend d'avoir un coup de foudre

Dans : Mercato, Foot Europeen, Bordeaux.

Libre de tout contrat depuis son départ de Bordeaux en juin dernier, Cédric Carrasso cherche encore et toujours un nouveau challenge.

À 35 ans, Cédric Carrasso se trouve à un tournant de sa carrière puisqu'après huit saisons sous le maillot des Girondins, le portier a été mis dehors par son club, qui a recruté Costil pour le remplacer. Un coup dur pour l'ancien Marseillais, qui aurait bien voulu terminer sa carrière à Bordeaux. Il n'en sera finalement rien, et suite à une belle saison, le Français doit trouver un nouveau club. Mais compte tenu de son âge et de la complexité du marché des gardiens, Carrasso n'a toujours pas trouvé son bonheur malgré plusieurs pistes.

« Il y a eu des pistes à l'étranger. J'ai refusé pas mal d'offres... En Turquie, même en France et en Suisse. Le Sporting Portugal était une vraie piste. J'avais accepté un contrat de deux ans. Mais ça a tergiversé avec les agents. Du coup, je suis dans l'attente par rapport à cette piste. Après, j'ai aussi d'autres offres, outre-Manche notamment. Je ne suis pas concerné par le mercato car je suis libre. Je veux faire le bon choix. J'ai envie de me dire : "Je me lance pour une aventure". Un poste de numéro 1 ? Non, je suis ouvert. 1 ou 2, peu importe. Il peut tout se passer, il faut que j'ai un coup de cœur », a lancé, sur le plateau du Canal Football Club, Carrasso, qui serait toujours proche du Sporting puisque selon Yahoo Sport, le club portugais pourrait revenir à la charge en début de semaine prochaine.