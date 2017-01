Mercato : Caen n'en veut pas, Bodmer proche de Brest

Dans : Mercato, SMC, Ligue 2, OGCN.

Laissé libre par l'OGC Nice mardi, Mathieu Bodmer peut désormais signer où bon lui semble et pour zéro euro. Mais, ce ne sera pas au Stade Malherbe de Caen, à qui il avait pourtant clairement fait du pied. Patrice Garande, le coach de Malherbe, a en effet fait savoir qu'il avait déjà du monde à ce poste et que Mathieu Bodmer n'était pas d'une utilité énorme à cet instant de la saison au sein d'un effectif déjà bien doté sur le plan défensif.

Ayant compris qu'un retour au sein de son club formateur n'était pas réellement possible, et ne disposant pas de multiples pistes lors de ce mercato, Mathieu Bodmer serait déjà proche de donner son accord à un club de Ligue 2, mais pas n'importe lequel. En effet, selon France-Football, le joueur de 34 ans est en passe de rejoindre le Stade Brestois. Le club breton pourrait offrir un beau challenge à Mathieu Bodmer, puisque Brest est l'actuel leader de Ligue 2 et vise clairement la montée dans l'élite la saison prochaine. Une situation sportive qui pourrait satisfaire le milieu défensif, même si forcément il espérait probablement rester cette saison au plus haut niveau.