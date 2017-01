Mercato : Boto calme les ardeurs de l’OL et de Guingamp

Dans : Mercato, OL, Ligue 2, EAG.

Suivi par plusieurs clubs de Ligue 1, Kenji-Van Boto ne fait que débuter sa carrière et ne compte que 10 matchs en Ligue 2. C’est dire le potentiel de l’arrière gauche de l’AJ Auxerre, qui est déjà concrètement dans le viseur de Lyon et de Guingamp. Mais, malgré ces intérêts prestigieux, un départ cet hiver n’est pas au programme du Réunionnais. Interrogé au sujet d’un éventuel changement de cap dès cet hiver, l’agent de Kenji-Van Boto a confié à Foot01 que des contacts existaient bien avec plusieurs formations de l’élite. Mais ce n’est pas pour autant que Boto va quitter Auxerre, où il commence doucement à s’imposer au poste d’arrière gauche.

En effet, le jeune latéral souhaite d’abord effectuer une saison pleine et gagner du temps de jeu afin de continuer sa progression, et si possible aider l’AJA à aller chercher le maintien. Résultat, un départ cet hiver pour une équipe de Ligue 1 où il verrait certainement son temps de jeu disparaître a été totalement exclu par son représentant, pour qui Kenji-Van Boto a largement le temps de voir ce que l’avenir lui réservera à la fin de l’exercice en cours. Un discours qui devrait plaire au club bourguignon, en grande difficulté actuellement, et qui cherche plus à se renforcer qu’à s’appauvrir cet hiver.