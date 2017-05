Mercato : Bordeaux, Rennes, Briand va trancher vite fait

Dans : Mercato, EAG, Bordeaux, Rennes.

Auteur d’un doublé ce samedi face à Dijon, Jimmy Briand réalise tout simplement la meilleure saison de sa carrière. De quoi intéresser plusieurs clubs de Ligue 1, puisque l’attaquant formé à Rennes est en effet en fin de contrat. Justement, le voisin breton est intéressé par son profil de joueur d’expérience et de sang-froid devant le but, tout comme Bordeaux et son ancien coach Jocelyn Gourvennec. Mais plutôt que de tenter une nouvelle aventure à 31 ans, le capitaine de l’En Avant devrait choisir la stabilité. Les négociations sont tellement bien avancées qu’Antoine Kombouaré s’est pour une fois mouillé sur le sujet à l’approche de cette fin de saison.

« Jimmy est quelqu'un qui est un exemple pour tous. On ne peut jamais lui reprocher sa combativité, son mental, sa force de caractère. Ce sont des valeurs qu'on aime beaucoup, ici à Guingamp. Aujourd'hui, la grosse satisfaction, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il soit avec nous la saison prochaine. Avoir notre capitaine qui serait amener à prolonger son séjour ici, c'est la plus belle des nouvelles. Ce sera un message fort pour le groupe de la saison prochaine, mais aussi pour les joueurs qui nous rejoindront dans le futur, et aussi pour le public, par rapport à nos ambitions. On est en train de travailler dessus, et c'est en bonne voie. C'est pour ça que je m'avance un peu, même si on attend que cela soit signé. Mais il y a la parole, et c'est important », a confié à Ouest-France le coach de Guingamp, persuadé qu’il y aura une bonne nouvelle à annoncer dans les prochains jours, histoire de montrer que malgré sa belle saison, l’En Avant a de la suite dans les idées.