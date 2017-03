Lassana Diarra lance deux bouteilles à la mer pour l'après-OM

Dans : Mercato, OM.

Actuellement libre de tout engagement, Lassana Diarra tente de mettre un terme aux situations compliquées dans lesquelles il tend à se retrouver ces dernières années. Entre sa dernière année pour le moins confuse et décevante à l’OM, et son amende de 10 ME qu’il traine comme un boulet mais qui pourrait enfin prendre fin selon ses dires, le milieu de terrain tricolore ne fait pas rêver grand monde en Europe. Ainsi, il ne croule pas sous les propositions, mais envisage tout de même, s’il devait continuer à jouer, de se diriger vers deux destinations « exotiques », et rémunératrices.

« Aujourd'hui, je veux juste reprendre le plaisir. Finir le foot ? C'est possible, je n'en sais rien. Je veux avancer aujourd'hui, je suis avec ma famille, sur Paris. Je fais des choses simples, j'ai coupé le sport pour l'instant. Maintenant, on a essayé de m'envoyer à gauche à droite, j'entends des clauses secrètes. J'ai dit à Marseille que je rentrais chez moi. Si je dois rejouer au foot, ce sera à partir de l'année prochaine. J'entends des clauses secrètes etc, non il n'y a rien. Je n'ai plus 20 ans, j'ai mené pas mal de combats et j'ai réussi à régler l'un des plus gros, celui avec le Lokomotiv Moscou. Aujourd'hui, c'était mon dernier gros combat. Une nouvelle page va s'ouvrir, et on verra si c'est avec une équipe de foot ou un autre projet. Si je dois rejouer, ce sera pour le plaisir. J'aime bien les États-Unis, le pays. Donc la MLS pourquoi pas. Le Moyen-Orient aussi, les Émirats, Dubai... Je suis musulman, donc ça me plairait. Ce sont les deux options qui me feront peut être jouer », a expliqué l’international français qui va seulement sur ses 32 ans, et peut donc légitimement intéresser du monde dans les mois à venir.