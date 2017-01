Real : James Rodriguez refuse 30ME...et Madrid 110ME

Dans : Liga, Mercato.

Après le sacre du Real Madrid au Mondial des clubs le mois dernier, James Rodriguez avait annoncé un possible départ.

Il s’agissait en réalité d’une réaction à chaud d’un joueur frustré par son statut de remplaçant. En effet, le milieu offensif de 25 ans a ensuite calmé le jeu en assurant qu’il resterait chez les Merengue. Pourtant, certains clubs ont certainement tenté de profiter de la situation. On le sait, le Colombien plaît beaucoup en Angleterre où Manchester United l’a longtemps suivi, tout comme le Paris Saint-Germain. Mais c’est surtout en Chine que le nom de James Rodriguez faisait rêver ces derniers jours.

Si l’on en croit le quotidien As, le Hebei China Fortune a tout fait pour le recruter, allant jusqu’à lui offrir un salaire annuel de 30 M€, soit environ 10 fois ses revenus actuels à Madrid (3,5 M€) ! Et pour convaincre le Real, le club chinois aurait proposé 110 M€, ce qui aurait fait de l’ancien Monégasque le joueur le plus cher de l’histoire. Mais finalement, James Rodriguez a refusé l’invitation que beaucoup d’autres auraient acceptée...