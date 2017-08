PSG : Un protégé de Raiola prêté en L1 au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, ASC.

Titulaire dans le couloir gauche de la défense de la réserve du Paris Saint-Germain contre Andrézieux samedi, Alec Georgen pourrait quitter son club dans les dernières heures du mercato.

À 18 ans, et après plusieurs saisons pleines au sein du centre de formation du club de la capitale française, Alec Georgen a besoin de franchir une étape cette saison. Bloqué par la concurrence, menée par Dani Alves et Meunier à droite, puis Kurzawa et Berchiche à gauche, Georgen a l'ambition de voir ce qui se passe au-dessus du National 2. Par conséquent, son départ avant la fin du mois d'août est tout à fait envisageable. Et le petit protégé de Mino Raiola disposerait même d'une sérieuse piste en Ligue 1.

Selon France Football, Amiens a effectivement coché son nom. Suite à son premier succès en Ligue 1 face à Nice samedi (3-0), le club picard veut notamment recruter un défenseur, et Georgen pourrait donc être l'heureux élu. Après avoir prolongé son contrat jusqu'en 2020 en mai dernier, le latéral serait prêté sans option d'achat pour une saison, à la demande d'Unai Emery, qui ne compte pas sur lui cette saison, mais qui veut le voir évoluer plus haut.