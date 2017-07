PSG : Un promu italien propose de relancer le flop hivernal

Dans : PSG, Mercato.

Lorsque l’on parle d’erreur de casting au Paris Saint-Germain, les noms de Grzegorz Krychowiak, Hatem Ben Arfa et Jesé Rodriguez reviennent systématiquement.

On en oublierait presque une autre déception du recrutement version Patrick Kluivert. Cet hiver, le club de la capitale recherchait un élément offensif et polyvalent. C’est pourquoi l’ancien directeur du football a conclu l’arrivée de Gonçalo Guedes (20 ans), annoncé comme un futur crack ou presque. Quelques mois plus tard, force est de constater que le Portugais n’a pas réussi à se faire une place dans les rotations d’Unai Emery.

En effet, l’ex-joueur du Benfica Lisbonne n’a débuté qu’un seul match de championnat. Autant dire que la tâche sera encore plus difficile la saison prochaine, avec les probables recrues estivales. Du coup, le PSG pourrait être intéressé par l’approche de l’Hellas Vérone. D’après La Gazzetta dello Sport, le promu italien aimerait recruter Guedes en prêt. Peut-être une bonne idée pour le Parisien, même s’il préférerait sûrement une destination plus séduisante.