PSG : Un échange Krychowiak-Kondogbia à l’étude

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Ancien joueur de Bordeaux et Reims, Grzegorz Krychowiak avait littéralement franchi un cap avec le FC Séville, avant de confirmer par un Euro de premier plan avec la Pologne. Son recrutement au PSG dans les valises d’Unai Emery avait donc du sens. Mais un an après, le milieu de terrain n’a pas répondu aux attentes et ne sera clairement pas retenu par le club de la capitale, qui ne voit pas le natif de Gryfice s’imposer au sein de l’entrejeu parisien. Courtisé en Italie, Krychowiak pourrait toutefois permettre à Paris de limiter la casse selon la Gazzetta dello Sport.

Le journal sportif italien affirme en effet que l’Inter discutera avec le PSG au sujet d’un échange, envoyant le Polonais en Lombardie, et permettant à Paris de récupérer Geoffroy Kondogbia. Lui aussi ancien sévillan, le Tricolore connaît la même trajectoire, avec un recrutement à l’Inter pour 40 ME, sans parvenir à convaincre ses différents entraineurs. Un échange pourrait permettre de tenter de relancer les deux joueurs à moindre coût, surtout que Kondogbia avait tout de même montré de belles choses sous le maillot de l’AS Monaco, trouvant même le chemin de l’équipe de France pour un total de cinq sélections.