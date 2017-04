PSG : Salaire à la baisse, prix d'ami, Paris pousse Matuidi vers la porte !

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Héros de la victoire à Metz de mardi, Blaise Matuidi avait non seulement permis au suspense de rester entier en tête de la Ligue 1, mais il avait aussi entretenu le mystère sur son avenir. Alors qu’il a confirmé récemment qu’il avait une offre de prolongation entre les mains, les discussions semblaient pouvoir se poursuivre sur de bonnes bases. Mais selon Le Parisien de ce vendredi, le vent a tourné, et plutôt dans le mauvais sens. En effet, les négociations pour une prolongation n’ont pas abouti, et n’auraient même pas avancé depuis le mois d’octobre, où un contrat avec un salaire revu à la baisse avait été proposé à l’ancien stéphanois.

Résultat, Nasser Al-Khelaïfi a pris les devants et a ainsi décidé que c’en était fini de l’aventure du milieu de terrain dans la capitale. En effet, le PSG compte le laisser filer pour un prix réduit, à savoir 10 à 15 ME, ce qui ne devrait pas manquer d’intéresser plusieurs clubs européens. La Juventus, des clubs espagnols et désormais Manchester United seraient sur les rangs. De quoi atteindre largement le prix demandé par le PSG, qui ne fera pas obstacle à son joueur en fin de contrat en juin 2018, alors que cela avait été le cas lorsque la Juventus avait fait le forcing l’été dernier.