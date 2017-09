PSG : Pierre Ménès n'en peut plus de ce Verratti là !

Dans : PSG, Ligue 1, Serie A.

Marco Verratti est un footballeur très doué, cela ne se discute pas. Mais depuis pas mal de temps, le milieu de terrain international italien du Paris Saint-Germain semble se perdre dans une attitude de plus en plus systématiquement agaçante sur les terrains. Suspendu avec le PSG suite à son rouge contre le TFC, Marco Verratti n'a mis que quelques minutes pour prendre un jaune samedi soir lors du match Espagne-Italie. Pour Pierre Ménès, qui apprécie pourtant le joueur parisien, cela commence à faire vraiment beaucoup pour un Verratti qui doit vite se remettre dans le droit chemin.

Et via son compte Twitter, le consultant de Canal+ a dit son agacement devant ce comportement devenu presque permanent du joueur italien. « Verratti 4 Minutes un jaune. Incorrigible (...) 5 jaunes 1 rouge en 4 Matchs tu veux qu'on le félicite ? Il est très décevant depuis un an. Sur et en dehors du terrain. Il gâche son talent et ça m'énerve », fait remarquer Pierre Ménès, qui comme pas mal de monde se demande bien pourquoi Marco Verratti s'est enlisé dans cette attitude.