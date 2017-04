PSG : Paris se voit proposer un défenseur à 40 ME

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Après le départ pas forcément prévu de David Luiz l’été dernier, le Paris Saint-Germain aura finalement tenu toute la saison avec trois défenseurs centraux.

Si parfois, Thiago Motta ou Serge Aurier ont du rendre service dans ce secteur de jeu, Thiago Silva, Marquinhos et Prisnel Kimpembe se sont finalement partagés le temps de jeu. Toutefois, pour la saison prochaine, le besoin d’un quatrième défenseur central a été identifié par la direction, qui sait qu’il suffit d’une blessure longue durée pour mettre en danger ce poste crucial. Résultat, parmi les nombreuses pistes évoquées ces derniers mois, l’une d’elles est revenue sur le devant de la scène.

En effet, l’AS Roma a signifié aux différents prétendants de Kostas Manolas qu’elle acceptait de vendre son arrière de 25 ans contre la somme de 40 ME. Le Grec est solide à son poste depuis son arrivée dans la capitale italienne en 2014, mais les dirigeants de la Louve préféreraient confier les clés de la défense à Fazio et avoir les moyens de recruter définitivement le joueur prêté par Tottenham. Ainsi, la Roma serait revenue vers les prétendants déclarés de Manolas, qui sont la Juventus, l’Inter Milan, le PSG, le Real Madrid, Arsenal et Barcelone selon l’intéressé, qui avait confié la liste des clubs qui le suivent à Sky Italia au début du mois d’avril. Reste à savoir qui mordra à l’hameçon.