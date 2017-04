PSG : Paris insiste pour Alexis Sanchez, et ça marche

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

La quête d’un attaquant de premier plan est bien en marche pour le PSG en vue de cet été, et la cible numéro 1 s’appelle Alexis Sanchez.

Paris a les moyens financiers d’attirer l’ancien ailier du FC Barcelone, qui est devenu l’atout majeur d’Arsenal en Angleterre, même si cela ne suffit pas pour permettre aux Gunners d’enfin être en course pour un titre majeur. Une situation qui déplairait au Chilien, désireux de rejoindre un club qui gagne des titres, et qui a déjà laissé la porte ouverte à un transfert à Chelsea ces dernières semaines. Mais le pressing du PSG finirait par payer selon RMC, qui affirme qu’Alexis Sanchez « est sensible à l’intérêt parisien et au projet du PSG », selon un proche de l’international sud-américain. De plus, l’agent du natif de Tocopilla aurait déjà rencontré à plusieurs reprises la direction parisienne, histoire de préparer le terrain si jamais les deux clubs venaient à trouver un accord.

La radio sportive confirme également que le principal concurrent du champion de France se nomme bien Chelsea, qui rêve de pouvoir diversifier son attaque alors que Diego Costa pourrait changer d’air. Dans ces différentes discussions, le PSG possède un petit avantage, à savoir la volonté d’Arsenal de céder son joueur à un club qui n’évolue pas un Premier League. Un petit plus pour Paris, même s’il ne faut pas se leurrer, ce sera certainement celui qui payera le prix fort qui pourra faire venir Alexis Sanchez cet été, à supposer qu’il compte réellement quitter Arsenal.