PSG : MU prêt à lâcher 70 ME pour pourrir l’été parisien

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Si Marco Verratti est la pépite du PSG, Marquinhos est probablement le deuxième symbole des paris réussis de Leonardo avec les meilleurs jeunes joueurs de la planète.

Le défenseur brésilien a pris une autre dimension cette saison avec le départ de David Luiz pour Chelsea l’été dernier, et cela lui permet de continuer à attirer encore et toujours les grands clubs européens. Le FC Barcelone a longtemps été désireux de le recruter, mais c’est Manchester United qui fait actuellement le forcing. Au point de provoquer une arrivée à Paris du père et représentant de Marquinhos afin de discuter avec les dirigeants franciliens de sa prolongation de contrat. L’ancien de la Roma, sous contrat jusqu’en 2019, n’a toujours pas trouvé d’accord pour continuer son aventure sur le long terme, et le club anglais compte bien s’en servir.

Selon Goal, MU pourrait faire une offre colossale à hauteur de 70 ME, tout en lui garantissant un salaire à hauteur de 10 ME. De quoi faire monter les enchères, même si la préférence semble toujours aller au PSG, comme l’a confié le père de Marquinhos. « Ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est surtout une question de valorisation de son image et de son statut à Paris. Nous discutons et nous allons essayer de trouver la meilleure solution », a expliqué Marcos Barros, qui sait que cet intérêt copieux de la part de Manchester United, ne peut qu’aider son fils à signer une énorme prolongation de contrat avec Paris.