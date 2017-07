PSG : Marco Verratti s'excuse trois fois au nom de son agent !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Quelques heures seulement après l’interview surréaliste de son agent qui annonçait que Marco Verratti était « comme en prison » au Paris Saint-Germain, Marco Verratti a enfin rectifié le tir de manière convaincante.

A l’issue de sa première séance d’entrainement au Camp des Loges, le milieu de terrain italien a fait un point sur sa situation sur le site officiel du vice-champion de France. « Petit Hibou » est revenu sur les paroles de son agent, avouant que ce dernier était allé trop loin, et a assuré qu’il était bien à Paris, où continuait de se dessiner son avenir.

« J’ai vu ce matin d’autres déclarations de mon agent, et je voulais dire à tout le monde que ce n’était pas ni ma pensée, ni mes paroles. Je souhaite aussi m’excuser auprès du club, des supporters et tous les gens qui travaillent ici. On a repris l’entrainement et la préparation, et je suis très content de retrouver tout le groupe, mes coéquipiers et l’entraineur. Je sais que le club a une grande confiance en moi. Je tiens vraiment à m’excuser. Vous savez, je ne parle pas vraiment beaucoup, car j’ai beaucoup de respect pour le club. Si après cinq ans, je suis devenu un grand joueur, c’est grâce au Paris Saint-Germain. C’est pour cela que je m’excuse car mon agent s’est raté avec cette déclaration, car ce n’est pas ce que je pense de ma situation. J’espère qu’il ne se passera plus de choses comme cela et qu’on sera plus tranquille. Je suis ici, je me donne à 100 % et je ferai toujours tout pour ce club », a expliqué Marco Verratti sur PSG TV. Une mise au point qui a le mérite d’être claire, même si ce n’est pas la première fois que le joueur reprend son agent de volée. Mais ce n’est certainement pas un hasard si cette rare sortie médiatique correspond à une période de l’été où le FC Barcelone semble s’avouer vaincu dans ce dossier.