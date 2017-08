PSG : Luis Fernandez est vraiment de retour au PSG

Dans : PSG, Info.

Très loin du Paris Saint-Germain depuis son départ du banc de touche en 2003, Luis Fernandez a refoulé les pelouses du Camp des Loges cette semaine avec un rôle bien précis.

Kingsley Coman, Moussa Dembélé... La liste des jeunes joueurs parisiens partis éclore ailleurs en France ou à l'étranger n'en finit plus de s'agrandir. Et le phénomène ne faiblit pas, bien au contraire puisque Ballo-Touré (LOSC) et Zagadou (Dortmund) ont notamment fait leurs valises cet été. Par conséquent, et pour enrayer cette spirale négative, le club de la capitale française a pris le problème à bras-le-corps en appelant Luis Fernandez en renfort. Légende du PSG, où il a joué entre 1978 et 1986 avant d'être entraîneur entre 2000 et 2003, l'ancien milieu de terrain est revenu dans son club de cœur.

Selon Le Parisien, le consultant de BeIN Sports a effectué son retour au sein du PSG cette semaine. Présent auprès des jeunes du centre de formation depuis lundi, l'homme de 57 ans a assisté aux séances entraînements des différentes équipes, des U17 à l'équipe réserve (N2) en passant par les U19. Formateur de nature, Fernandez souhaite transmettre des choses aux jeunes et à leurs familles avec comme objectif de protéger les pépites du centre en les gardant au sein du PSG.