PSG : La remontada c'est du pipeau ricane Courbis !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Remontada par ci, remontada par là, en quelques jours, l'hypothèse de voir le FC Barcelone renverser le PSG mercredi en Ligue des champions a pris du volume, surtout du côté des Catalans, qui se basent sur les deux dernières victoires du Barça (6-1, 5-0) pour se refaire un moral. Et peu importe si on rappelle que Barcelone avait collé un 6-0 à Alavès avant de se faire balayer au Parc des Princes (4-0), la remontada est tendance et fait saliver les anti-PSG.

Interrogé sur ce sujet d'un possible come-back du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain, Rolland Courbis a été très clair, il estime que c'est juste impossible. « Les Barcelonais retrouvent la confiance et je pense que c’est dû en grande partie à la malice de Luis Enrique, qui a annoncé son départ. Il y a une certaine décontraction qui est revenue. De là à penser que le Barça va pouvoir se qualifier, moi je n’y crois pas une seconde », a confié l’ancien entraîneur de l’OM, pas vraiment décidé à emboîter le pas de ceux qui voient le Barça coller une rouste au PSG au Camp Nou.