PSG : L'agent de Neymar annonce qu'il arrive à Paris !

L'agent de Neymar l'a annoncé ce mardi, il quitte actuellement le Brésil afin de rejoindre Paris. Si le célèbre Wagner Ribeiro débarque en France, on imagine bien que ce n'est pas pour faire du tourisme, mais pour acter officiellement le transfert de la star du FC Barcelone.

Via Twitter, le représentant officiel de Neymar, le père du joueur n'étant pas titulaire d'une licence d'agent FIFA, a diffusé une photo du panneau annonçant les horaires des vols pour plusieurs destinations, et notamment Paris, où il devrait arriver mercredi matin peu avant 8h après 11h d'avion. Une destination finale qu'il a confirmée au micro d'une radio locale. « Feu vert. Au travail !!! », a précisé, toujours sur les réseaux sociaux, celui qui est également l'agent de Lucas Moura, pour ne citer que lui. S'il n'indique pas qu'il vient en France pour régler définitivement la situation de Neymar, il est évident que l'imminence d'un accord entre le Paris Saint-Germain et la star brésilienne du Barça justifie probablement la venue de Wagner Ribeiro dans la capitale. Les éléments du puzzle semblent désormais se mettre en place pour ce transfert historique.