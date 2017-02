PSG : Kurzawa en a marre de jouer avec Thiago Silva

Dans : PSG, Ligue 1.

Titulaire indiscutable dans le couloir gauche de la défense du Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa a livré une drôle de confidence sur sa relation avec Thiago Silva.

Après une saison dernière d'apprentissage aux côtés de Maxwell, Layvin Kurzawa est devenu titulaire sous les ordres d'Unai Emery même si sa pubalgie l'empêche encore d'être au top de sa forme. S'il s'entend très bien avec son nouveau remplaçant, l'international français avoue cependant toutes ses difficultés à jouer avec son capitaine Thiago Silva. Trop bavard et trop pointilleux, le défenseur central brésilien agace clairement le latéral gauche du PSG.

« Je peux progresser défensivement, dans la rigueur défensive. Parfois, je suis un peu trop gentil. Je sais comment faire, mais parfois je ne le met pas en pratique. Aujourd’hui, je me dis que chaque match, il faut que je sois irréprochable. Avec Maxwell, la relation se passe très bien, il me parle beaucoup. C’est un joueur qui a beaucoup d’expérience. Il m’apporte. Je joue les matches les plus importants, mais il n’y a pas numéro 1 ou numéro 2. C’est une référence au club, même si la vraie référence, le Monsieur du PSG, c’est Thiago Silva. Avec lui, ça se passe bien, mais sur le terrain, il me parle beaucoup, c’est un peu plus compliqué. Quand je joue avec Kimpembe, parfois je me sens un peu plus libre… Je n’ai plus 18 ans et je sais ce que je dois faire », a lâché, dans un entretien sur le Canal Football Club, Kurzawa, qui préfère donc jouer avec le jeune Kimpembe plutôt qu'aux côtés de Thiago Silva.