PSG : « Gardez l’oseille et ramenez un vrai joueur cet été ! » exige Djellit

Dans : PSG, Mercato.

En pleine réflexion pour renforcer ses secteurs offensif et défensif au cours de ce mercato hivernal, le Paris Saint-Germain doit délaisser ce marché bien pale pour se focaliser sur l'été prochain, selon Nabil Djellit.

Le premier mercato d'Unai Emery à la tête du PSG est d'ores et déjà considéré comme un échec. Que ce soit avec Jesé et dans une moindre mesure avec Ben Arfa et Krychowiak, le coach espagnol n'a pas réalisé de grandes opérations lors du dernier marché estival. Par conséquent, et pour rattraper les dégâts, le club de la capitale française se montre actif durant ce mois de janvier. Après les arrivées de Lo Celso et de Draxler, Paris veut recruter un buteur capable de suppléer Cavani tout en planchant sur ses dossiers défensifs. À l'affût de bonnes affaires cet hiver, le club francilien peine à trouver la perle rare. Rien d'étonnant quand on sait que le mercato d'hiver n'est pas propice à ce genre d'opérations capables de renforcer un effectif. Par conséquent, et pour éviter de faire de nouvelles erreurs en recrutant à tout-va ne serait-ce que pour faire venir des joueurs, Nabil Djellit a envoyé un message à la direction qatarie.

« Mercato d’hiver, mercato d’échec. Il y a eu assez de carottes, qu’ils arrêtent les conneries ! Qu’ils gardent l’argent pour cet été ! Qu’ils avancent sur des pistes, cette année est peut-être une année de transition. Ne faites plus de conneries, gardez l’oseille et ramenez un vrai joueur cet été ! », a lancé, sur l'antenne La Chaîne L'Equipe, le spécialiste du mercato, qui estime donc que le PSG doit d'abord concentrer ses efforts sur le prochain mercato d'été.