PSG : Et un nouveau coup de théâtre, Pepe arrive à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

C'est un véritable coup de tonnerre qui a retenti samedi lorsque le quotidien Marca a annoncé que finalement Pepe n'ira pas au Paris Saint-Germain lors de ce mercato, le défenseur portugais étant désormais en partance pour la Turquie. De quoi étonner dans la mesure où le PSG avait largement avancé dans ce dossier, au point même de faire passer une visite médicale à l'ancien joueur du Real Madrid avant la Coupe des Confédérations pour ne pas perdre trop de temps.

A priori, les négociations entre Jorge Mendes, l'agent de Pepe, et les dirigeants du PSG avaient mal tourné concernant la durée du contrat proposé au défenseur. Mais certains ne sont pas convaincus par cette histoire, estimant que Mendes tentait probablement une ultime surenchère pour obtenir le maximum du Paris Saint-Germain pour Pepe. Une stratégie habituelle pour le très puissant agent de Pepe, qui est également celui de Fabinho. Et d'ailleurs ce dimanche, Téléfoot a tout simplement annoncé que le PSG et Jorge Mendes étaient très proches de se taper dans la main pour un contrat de deux ans, et que Pepe s'apprête bien à rejoindre le club de la capitale.