PSG : Emery mise gros sur un Marquinhos même dans le dur

Dans : PSG, Ligue 1.

Longtemps cantonné au banc des remplaçants, Marquinhos (22 ans) a profité du départ de David Luiz pour devenir titulaire au Paris Saint-Germain cette saison.

Un nouveau statut qui ne lui réussit pas forcément, en tout cas pas autant que ce que l’on attendait. Moins impérial qu’auparavant, le défenseur central a montré quelques signes de fébrilité. Le parfait exemple remonte au 8 mars dernier lorsque le Brésilien avait coulé en même temps que ses coéquipiers à Barcelone. Pas de quoi inquiéter Unai Emery pour la suite, au contraire.

« Marquinhos est un jeune joueur qui a beaucoup progressé ici, dans le club et dans l’équipe, s’est réjoui l’entraîneur parisien. Cette année, c’est pour lui une saison pour montrer et élever ses responsabilités dans le groupe après le départ de David Luiz. On lui a donné plus de responsabilités dans le groupe pour grandir, pour pousser et pour jouer plus. Je crois que c’est un processus bon pour lui. C’est une année au cours de laquelle il a beaucoup grandi et progressé avec cette responsabilité. »

Emery voit grand pour Marquinhos

« Nous pensons que ce processus est bon pour lui parce qu’il va avoir plus d’expérience, plus de minutes dans l’équipe et plus de responsabilités afin d'apporter à l’équipe ses capacités et ses qualités. C’est bon pour lui et pour l’équipe. Je crois que c’est un joueur avec un grand futur ici », a prédit l’Espagnol, sur la même longueur d’onde que ses dirigeants qui tentent de prolonger Marquinhos, actuellement sous contrat jusqu’en 2019.