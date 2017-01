PSG : David Beckham, c'est toujours l'amour fou avec Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

De retour à Paris, David Beckham a rendu visite à ses anciens partenaires au Camp des Loges. L'occasion pour lui de revenir sur sa fin de carrière au sein du Paris Saint-Germain.



Retraité des terrains depuis 2013 et sa dernière pige du côté du club de la capitale française, David Beckham est revenu pour la première fois au Centre Ooredoo ce lundi matin. L’ex-international anglais a profité de ce moment pour retrouver des joueurs comme Thiago Silva, Marco Verratti, Maxwell ou Blaise Matuidi, avec qui il a remporté le titre de champion de France il y a trois ans et demi. Après ces retrouvailles joyeuses, l’ancien numéro 32 a assisté à la séance d’entraînement d'Unai Emery... avant d'évoquer ses différents souvenirs sous le maillot francilien.

« Le PSG est un club très spécial et j’ai beaucoup de grands souvenirs de mon passage ici. J’aurais aimé passer plus de temps ici à Paris. Quand vous vivez des moments forts, vous voulez qu’ils ne s’arrêtent jamais. Mais j’adore revenir ici, même si je ne suis resté que 6 mois, j’ai le sentiment d’avoir passé 6 ou 10 ans au club ! Et on m’accueille comme si c’était le cas. Remporter le titre était un grand moment. Mais simplement le fait de vivre à Paris et de pouvoir jouer pour le PSG reste un des plus beaux souvenirs de ma carrière. J’ai joué avec de grands joueurs et j’ai vécu de très beaux moments. Je suis devenu partie intégrante de l’héritage de ce club, malgré un court passage. Nous avons gagné sur le terrain, c’était grand. Mes souvenirs de ma vie à Paris sont tout simplement incroyables. Et puis j’ai arrêté ma carrière ici, ce sera toujours une ville particulière », a déclaré, sur le site du PSG, Beckham, qui restera donc marqué à jamais par son passage à Paris, même si sa carrière est plutôt associée à Manchester United et au Real.