PSG : Cabaye plombé à Paris par ses histoires de femmes

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé au PSG au mercato d'hiver 2014, Yohan Cabaye a quitté le club de la capitale dix-huit mois plus tard afin de rejoindre Crystal Palace, n'ayant pas fait ses preuves sous le maillot du Paris Saint-Germain. Depuis, le milieu international tricolore tente de contribuer au maintien du club londonien, même si cette saison les choses semblent très mal engagées, les Eagles étant à la 19e place de Premier League.

Ce mardi, répondant à L'Equipe, Yohan Cabaye a reconnu que lors de son passage au PSG, ses histoires de coeur (Ndlr : il quittait alors sa femme et la mère de ses trois filles, pour une autre jeune femme rapidement enceinte, tout cela avec un déballage musclé et virulent de son ex-épouse via les réseaux sociaux) avaient probablement pesé sur ses performances. « Déjà, c’est ma vie privée et, de mon côté, j’ai fait en sorte de la garder privée. C’est la première et la dernière fois que je parlerai de cet épisode. Cela a été un mauvais moment à vivre, c’est certain. Cela m’a fait du mal, cela a fait du mal à ma famille, et à mes proches. Il y a eu beaucoup, beaucoup de mensonges. Je n’ai pas voulu parler car il y a mes enfants au milieu. Je voulais les protéger. C’est là où même moi, je trouve ma force. C’est en pensant à elles. C’est de savoir que j’essaye de tout faire pour les protéger. Si cela m’a perturbé au PSG ? Je pense que c‘est un élément qu’il faut prendre en compte, oui. Je ne me suis jamais plaint et je n’en ai jamais parlé. Ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Après, c’est sûr que cela a été beaucoup plus difficile de faire avec un certain ''harcèlement'', à l’époque, si je puis dire, qu’aujourd’hui où les choses s’apaisent un peu », explique Yohan Cabaye, visiblement marqué par cette épisode.