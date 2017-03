PSG : Balotelli taille le PSG et Cavani

Dans : PSG, Ligue 1, OGCN.

Mario Balotelli est plutôt discret dans les médias, l'attaquant italien de l'OGC Nice ayant bien compris qu'il était dans son intérêt de se faire plus remarquer avec un ballon de football dans les pieds que d'une autre façon. Alors quand Super Mario sort de son mutisme, ce n'est pas pour dire des lieux communs. Et, sur SFR Sport, le buteur du Gym, moins en vue après un début de saison fracassant, évoque la concurrence avec le PSG et Monaco. Et pour lui, Paris est en dessous, tout comme Edinson Cavani.

« Monaco, c’est plus fort. C’est vrai que le PSG a peut-être les meilleurs joueurs mais pour moi, ils ne jouent pas en équipe. Je ne dis pas que le PSG n’est pas bon, on est d’accord. D’ailleurs, ils sont dans les premiers avec nous et Monaco. Mais déjà avec Zlatan, c’était comme ça, ils ne jouent pas en équipe. Ils peuvent gagner contre n’importe qui et perdre contre n’importe qui (…) Paris a des phénomènes mais pas une équipe. Bernardo Silva ? Il est très fort. Mais pour moi, un phénomène, c’est Di Maria, c’est Falcao. Edinson Cavani ? Il est fort mais ce n’est pas un phénomène », a expliqué Mario Balotelli, histoire de bien préparer le Nice-PSG du 29 avril prochain.