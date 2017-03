PSG : Bahebeck préfère la D2 italienne plutôt que Paris

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Barré par la concurrence au Paris Saint-Germain, Jean-Christophe Bahebeck espérait sûrement mieux de son prêt à Pescara cette saison.

Gêné par les blessures, l’attaquant de 23 ans n’a disputé que sept matchs de Serie A. Difficile de se relancer avec un si faible temps de jeu. Pourtant, l’ancien grand espoir du PSG semble s’éclater chez la lanterne rouge du championnat italien. A tel point que Bahebeck aimerait rester à Pescara, le club formateur de Marco Verratti, pour au moins une saison supplémentaire. Quitte à évoluer dans la division inférieure.

« Je veux rester à Pescara même si nous devions redescendre en Serie B, a annoncé le Français au Corriere dello Sport. Verratti m’a dit que Zeman était un grand entraîneur et je dois le suivre. A ses côtés, Insigne et Immobile ont explosé. J’espère suivre leurs traces. J’ai besoin de jouer et je veux rendre la confiance qui m’a été accordée par le club. »

Un nouveau prêt à Pescara ?

« A Pescara, je me sens très bien, à tous les égards. La ville est belle et les fans sont des passionnés, a-t-il décrit. Ça respire le football dans tous les coins de la ville, tandis qu’en France les supporters sont moins intéressés par le sort de l’équipe. » Selon le média transalpin, l’attaquant lié au PSG jusqu’en 2019 pourrait être de nouveau prêté dans la mesure où Pescara juge l’option d’achat de 3 M€ trop élevée. Et bien évidemment, la direction francilienne ne le retiendra pas.