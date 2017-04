PSG : Aurier débauché par José Mourinho et Man Utd au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

L'avenir de Serge Aurier au Paris Saint-Germain semble incertain, le défenseur ivoirien étant visiblement très tenté par un départ lors du prochain mercato, histoire de tourner le dos à toutes les histoires qui lui ont pourri la vie en France. Et ce mercredi, un candidat de poids semble pouvoir aider Aurier à faire son choix cet été. Car si l'on en croit le site spécialisé ivoirien Sportmania, Manchester United a avancé ses pions dans le dossier, José Mourinho étant fan du défenseur du Paris Saint-Germain. Le Special One aurait même dialogué plusieurs fois directement avec Serge Aurier ces dernières semaines.

Selon l'entourage de ce dernier, Aurier n'est pas insensible à cet intérêt de Manchester United et de José Mourinho, avec qui il aurait le désir de travailler. Et le joueur parisien aurait même donné un accord de principe aux Red Devils pour un transfert lors du mercato. Mais, il y a tout de même un écueil majeur dans ce dossier et c'est le PSG. Car Nasser Al-Khelaifi apprécie énormément Serge Aurier, on l'avait constaté lors de l'affaire Periscope, et L'Equipe affirme ce mercredi que le patron du Paris Saint-Germain refusera fermement toutes les offres qui lui parviendront pour un joueur qui a encore deux ans de contrat et à qui il vient de proposer une prolongation jusqu'en 2022.