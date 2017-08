PSG : Aurier au tribunal, son mercato en dépend !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Promis à un départ presque certain lors de ce mercato, Serge Aurier jouera son avenir sportif probablement du côté de la cour d'appel de Paris. C'est en effet ce lundi que le défenseur ivoirien du PSG connaîtra la décision de la justice le concernant suite à sa condamnation pour violences volontaires sur un policier, c'était lors d'une sortie nocturne dans la capitale en mai 2016. En première instance, Serge Aurier avait été condamné à 2 mois de prison ferme et 600 euros de dommages et intérêts.

Une condamnation dont le joueur parisien avait immédiatement fait appel. Mais cette première sanction avait valu un gros souci sportif à Serge Aurier, puisque les autorités anglaises avaient refusé qu'il vienne jouer avec le PSG en Ligue des champions contre Arsenal lors de la phase de poules l'hiver dernier. Et visiblement cette décision a refroidi plusieurs clubs intéressés par le défenseur du Paris Saint-Germain, et notamment Manchester United qui aurait récemment proposé 30ME aux dirigeants du PSG pour leur joueur.

Autrement dit, si la peine est allégée, les choses pourraient rapidement se débloquer pour ce transfert chez les Red Devils. Mais si au contraire la condamnation est alourdie en appel, alors l'avenir mancunien de Serge Aurier tournera court.