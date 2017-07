PSG : Après Pepe, Mendes amène James Rodriguez à Paris !

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Chargé de relancer le projet du Paris Saint-Germain, Antero Henrique compte profiter de son carnet d’adresses pour amener un grand nom dans la capitale.

Et parmi les numéros inscrits dans son répertoire, celui de Jorge Mendes pourrait s’avérer utile. Tout d'abord, le célèbre agent vient de boucler l’arrivée annoncée du défenseur central Pepe. L’occasion pour lui de glisser le nom d’un autre client en difficulté au Real Madrid. Selon nos confrères de Goal, les deux hommes, qui ont beaucoup travaillé ensemble lorsque le directeur sportif était au FC Porto, ont relancé les discussions concernant le Colombien James Rodriguez !

Le PSG serait même passé aux choses sérieuses en contactant le club madrilène, ouvert au départ du milieu de 25 ans pour 60 millions d’euros. Une opération qui pourrait satisfaire tout le monde, à commencer par l’ancien Monégasque qui ne supporte plus son statut de remplaçant, mais aussi l’entraîneur parisien Unai Emery qui attend la venue d’un meneur de jeu depuis l’été dernier. Entre le duo Henrique-Mendes, et les bonnes relations qu’entretiennent les présidents Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez, les discussions ont de bonnes chances d’avancer...