PSG : A 40 ME, faut-il vendre Di Maria ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Bien obligé de dégraisser dans le secteur offensif pour éviter d’avoir une véritable armée mexicaine, et trop de stars sur le banc de touche, le Paris Saint-Germain va devoir se séparer d’au moins un joueur majeur en attaque. Outre Bahebeck et Jesé, Lucas ou Di Maria sont régulièrement cités comme sur le départ, mais encore faut-il que cela se concrétise. Ce jeudi, Sport Italia évoque l’intérêt réaffirmé de l’Inter Milan pour Angel Di Maria. L’ailier argentin a vécu une dernière saison en demi-teinte, même si elle a été terminée de manière beaucoup plus convaincante.

Mais à 29 ans, l’ancien du Real Madrid et de Manchester United, acheté tout de même pour 63 ME il y a deux ans de cela, a forcément vu sa valeur baisser, à deux ans de la fin de son contrat. Le PSG espère en récupérer plus de 50 ME, mais le club lombard serait surtout disposé à mettre 40 ME sur la table. Un montant suffisant ? Normalement non étant donné la fermeté d’Antero Henrique dans les négociations, mais le club de la capitale doit vendre et ne croule pas sous les offres, ce que l’Inter Milan sait visiblement très bien.