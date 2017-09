PSG : 3 points de moins en C1 ? L'Allemagne a une idée anti-Paris

Dans : PSG, Ligue des Champions, Bundesliga.

L'annonce vendredi par l'UEFA d'une enquête en cours sur les conditions financières du mercato du Paris Saint-Germain ont étonné pas mal de monde. Car c'est la première fois que l'instance européenne du football se lance aussi vite dans un telle étude, l'UEFA ayant visiblement été sensible à la campagne médiatique lancée par les autorités espagnoles et quelques clubs, dont un français.

Du côté allemand, le Bayern Munich, prochaine adversaire du PSG en Ligue des champions, avait mené le bal. Mais d'autres clubs ont directement emboîté le pas au clubs bavarois. Au point même que certains dirigeants ont déjà une idée pour sanctionner le Paris Saint-Germain, même si pour l'instant le club de la capitale n'est coupable de rien, si ce n'est faire de l'ombre aux habituels monstres du football continental. « Il faut arrêter de prendre les gens et les fans pour des idiots. Il est possible d’accuser au maximum un déficit de 30ME. Mais dans le cas du PSG, c’est bien plus. L’UEFA doit sanctionner. Pas seulement avec une amende de 60ME, mais avec un retrait de trois points au PSG dans la phase de groupes de Ligue des champions », a, ainsi réclamé Max Eberl, le directeur sportif du club allemand de Mönchengladbach.