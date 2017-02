Mercato : Martial répond déjà à la rumeur PSG

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Ce lundi, le Sun affirmait que devant son manque de temps de jeu à Manchester United, Anthony Martial pourrait mettre le clignotant lors du prochain mercato et quitter les Red Devils. Mais le joueur formé à l'OL et transféré de Monaco à Manchester United lors du mercato estival 2015 est rapidement intervenu sur les réseaux sociaux pour démentir un éventuel désir de filer à l'anglaise et notamment au Paris Saint-Germain, puisque le tabloïd avait cité ouvertement le club de la capitale. « N’écoutez pas les journaux, c’est faux. Merci. Come on United », a lancé Anthony Martial via Twitter. Affaire classée.