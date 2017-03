Barça-PSG : Le futur maillot de Barcelone fait rire jaune..

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Attention, il s'agit bien évidemment d'une blague. Mais, à l'occasion de l'émission footballistique espagnole El Chiringuito, Eduardo Inda, patron de OK Diario, a sorti d'un sac ce qu'il a présenté comme étant le prochain maillot du FC Barcelone. Le maillot en question est composé à moitié de l'actuelle tunique du Barça et de l'autre moitié d'un maillot officiel des arbitres de la FIFA. L'ancien patron de Marca faisait évidemment allusion au coup de pouce arbitral lors de la récente qualification du FC Barcelone contre le PSG. Car du côté des supporters du Real Madrid, on estime que désormais toute l'Europe sait que le club catalan bénéficie de l'aide des arbitres, que ce soit en Liga ou en Ligue des champions.