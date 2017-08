OL : Le Groupama Stadium pris d'assaut pour Lyon-Strasbourg

Dans : OL, Ligue 1, RCSA.

Contre toute attente, et alors que l'Olympique Lyonnais n'avait pas ouvert le dernier étage du Groupama Stadium pour la rencontre d'ouverture de la saison de Ligue 1 contre Strasbourg, les supporters semblent s'être réveillés ces derniers jours et l'affluence va probablement être plus que satisfaisante pour un match au coeur du mois d'août. « Face à la forte demande pour assister au match OL / Strasbourg, ce samedi 5 août à 20h au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais ouvre des places supplémentaires à la vente en volée haute au tarif de 20E », a en effet annoncé ce jeudi soir l'OL dans un communiqué. A priori, ce sont plus de 40.000 spectateurs qui sont attendus samedi soir dans le stade lyonnais pour cette rencontre face au promu alsacien.