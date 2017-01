Dans : OL, Ligue 1.

Très mécontent de voir que des pétards avaient été jetés depuis le parcage lyonnais lors du match de ce dimanche face à Caen, Jean-Michel Aulas a pris le taureau par les cornes. Le président lyonnais, qui a visiblement sa petite idée sur l’origine du problème, a décidé de porter plainte contre les sept supporters interpellés par les forces de l’ordre ce dimanche, avant et pendant le match, annonce 20 Minutes.

Les sept fautifs ont été placés en garde à vue, et Jean-Michel Aulas tient visiblement à suivre cette affaire de très près. Il faut dire qu’elle fait une très mauvaise publicité à son club, alors que les incidents se sont produits à côté du but d’Anthony Lopes, qui a assez mal vécu ces nouveaux bruits sourds, un peu plus d'un mois après les incidents dont il a été victime à Metz.