Metz : Les Grenats ont eu tout faux avoue Signorino

Dans : Metz, Ligue 1.

Franck Signorino, défenseur de Metz, après le nul contre Caen (2-2) : « On connaissait leurs points forts et c'est sur ça qu'on craque. Le scénario nous laisse de la frustration. On ouvre le score, on se fait égaliser et après on arrive à reprendre l'avantage. À cinq minutes de la fin, on doit fermer la boutique. Il nous faut encore au moins une victoire pour assurer le maintien. Avec deux points en plus ce soir, c'était presque fait. On va bien préparer le match contre Paris. C'est un match de gala, mais si on peut gratter un point ce serait parfait », a-t-il déclaré sur beIN Sports.