OM : Trauco à Marseille, le sélectionneur a son mot à dire

Dans : OM, Mercato.

Avec le probable départ d’Henri Bedimo, l’Olympique de Marseille recrutera sûrement un latéral gauche cet été.

La semaine dernière, nous évoquions l’intérêt marseillais pour Miguel Trauco (24 ans), également convoité par le FC Séville. Pendant ce temps-là, son club de Flamengo voudrait le conserver. Reste à savoir ce qu’en pense l’international péruvien, dont le sélectionneur Ricardo Gareca aimerait être consulté avant le choix final.

« J'apprécie le fait qu'il joue dans le championnat brésilien. C'est un football compétitif qui lui correspond, a confié le technicien argentin à Depor. Mais il voudra sûrement franchir un cap en Europe, il en a les moyens. Ce sont des situations très particulières. L'entraîneur intervient à un certain moment mais celui qui décide, c'est le joueur. Je peux suggérer aux joueurs où est-ce qu'ils pourraient progresser selon moi. »

Le rôle du sélectionneur pour Trauco

« Ce qu'il faut rechercher, c'est la progression individuelle sans que cela n'affecte la sélection. Je ne peux rien dire non plus si le joueur ne s'intéresse qu'à l'aspect personnel et s'il ne s'investit pas dans le groupe, a prévenu Gareca. Mais si un joueur impliqué et convoqué prend le risque de partir, sa destination m'intéresse. Mais je ne peux rien imposer, je peux juste proposer une option qui sera bénéfique pour lui et la sélection. » L’OM n’a plus qu’à espérer que le sélectionneur péruvien se prononcera en sa faveur.